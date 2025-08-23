FCC de Saltillo celebra su 45 aniversario de fundación

La celebración busca reconocer a docentes, alumnos y egresados que han contribuido al desarrollo de la comunicación en la región y el país

Este lunes, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Saltillo celebrará su 45 aniversario de fundación, conmemorando más de cuatro décadas de trayectoria en la formación de comunicólogos.

De acuerdo con lo informado por la institución, como parte del festejo se llevará a cabo una fiesta en las instalaciones de la facultad, donde habrá pastel, música en vivo y la entrega de reconocimientos a integrantes destacados de la comunidad académica.

La celebración busca reconocer el trabajo de docentes, alumnos y egresados que a lo largo de los años han contribuido al desarrollo de la comunicación en la región y el país.

Durante la conmemoración, algunos de los asistentes compartieron sus impresiones.

La profesora María Elena Rodríguez señaló que “la facultad ha sido semillero de grandes talentos que hoy se desempeñan en distintos medios de comunicación, siempre con la ética y el profesionalismo que aquí se inculca”.

Por su parte, Luis Martínez, egresado de la generación 2005, comentó que “volver a la facultad en su aniversario es motivo de orgullo, porque aquí aprendimos a contar historias y a darle voz a la sociedad”.

En tanto, estudiantes actuales destacaron la importancia de ser parte de una institución con tanta historia.

Andrea Pérez, alumna de octavo semestre, mencionó que “para nosotros es un honor estudiar en un lugar con tanto legado, y también un compromiso para seguir representándolo dignamente”.

La facultad anunció que a lo largo de la semana se realizarán otras actividades académicas y culturales con motivo del aniversario, entre ellas conferencias y mesas de diálogo con invitados especiales.

El próximo domingo, en el marco del aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de Saltillo, se llevará a cabo una rodada gratuita abierta para todos los asistentes.

De acuerdo con la convocatoria, el recorrido partirá desde la explanada de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila y concluirá en las instalaciones de la FCC.

La cita es antes de las 10:00 de la mañana, hora en que se dará el banderazo de salida.

La actividad forma parte de las celebraciones organizadas por la facultad, con el objetivo de fomentar la convivencia entre estudiantes, egresados y comunidad en general.

Alumnos de la institución destacaron que se trata de una forma distinta de celebrar. José Ramírez, estudiante de sexto semestre, mencionó que “es una dinámica que, además de ser divertida, promueve la unión entre quienes formamos parte de la facultad”.

De igual manera, egresados señalaron que esta actividad refuerza el sentido de pertenencia.

Claudia López, licenciada en Comunicación, expresó que “regresar para convivir en un evento como este nos hace sentir que seguimos siendo parte de la familia FCC”.

Por su parte, la profesora Ana María García subrayó la relevancia de integrar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general: “Más allá de la rodada, lo que buscamos es abrir las puertas y compartir el espíritu de la facultad con todos”.

La FCC informó que al concluir el recorrido se realizará una breve ceremonia de bienvenida en las instalaciones, donde se ofrecerá hidratación y se dará espacio para la convivencia entre los asistentes.