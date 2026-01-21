Fatal accidente en carretera Monclova deja un muerto y un herido

Un trágico accidente se registró en la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 35, en el entronque con el ejido Mesillas, en el municipio de Ramos Arizpe, donde una persona perdió la vida y otra resultó gravemente lesionada tras un choque frontal entre una camioneta pickup y un transporte de carga.
De acuerdo con información proporcionada por la Guardia Nacional, la camioneta invadió el carril contrario, lo que provocó el impacto directo contra el camión de carga.
A consecuencia del fuerte choque, el copiloto de la pickup falleció en el lugar, mientras que el conductor quedó atrapado entre los fierros y fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos.
El lesionado fue trasladado en estado delicado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada. En tanto, el chofer del camión de carga fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes.