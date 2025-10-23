Familias saltillenses reciben certeza jurídica con su patrimonio

En lo que va del año, se entregaron 2,000 escrituras en todo Coahuila, como parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez de fortalecer el patrimonio

Más de 700 familias de la capital coahuilense ya cuentan con la certeza jurídica de su patrimonio gracias al programa de escrituración a bajo costo impulsado por el Gobierno del Estado.

En lo que va del año, se han entregado más de 2,000 escrituras en todo Coahuila, como parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer el patrimonio y brindar seguridad legal a las familias.

Durante un evento realizado en Saltillo, la CERTTURC entregó más de 500 escrituras, mientras que la Dirección de Tenencia de la Tierra del Municipio otorgó otras 221, beneficiando a habitantes de 166 colonias como Ampliación Federico Berrueto Ramón, Balcones, Puerta de Oriente, Satélite Sur y Valle de las Torres, entre otras.

El Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que los estímulos fiscales en derechos registrales permiten hacer realidad el sueño de la vivienda legal para cientos de familias, reconociendo años de esfuerzo y trabajo.

El alcalde Javier Díaz González resaltó la coordinación entre el Estado, Mejora y CERTTURC para consolidar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los saltillenses.

“En Saltillo trabajamos todos los días para que nuestra gente viva mejor, con seguridad, certeza y futuro”, señaló.

En el evento participaron autoridades estatales y municipales, representantes del Colegio de Notarios y del Instituto Registral y Catastral, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando programas que fortalezcan el orden y la justicia social en la ciudad.