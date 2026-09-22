Familias inician búsqueda nacional de desaparecidos en Coahuila

La celebración religiosa fue encabezada por el obispo Hilario González García, quien dirigió un mensaje a las familias que llegaron desde diferentes entidades

Alrededor de 100 familiares de personas desaparecidas iniciaron este lunes en Monclova una jornada nacional de búsqueda en vida, con la participación de 15 colectivos procedentes de diferentes estados del país.

Las familias realizarán durante varios días recorridos por Monclova, Frontera y otros municipios de la Región Centro de Coahuila, con el propósito de obtener información que permita localizar a personas cuyo paradero permanece desconocido.

Las actividades cuentan con el acompañamiento de la Diócesis de Saltillo, autoridades estatales y municipales y organizaciones civiles, que participan en la coordinación de recorridos, traslados, alimentación, hospedaje y comunicación con las instituciones que serán visitadas.

El padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia, responsable de la Pastoral de Derechos Humanos, Migrantes y Desaparecidos de la Diócesis de Saltillo, informó que la jornada comenzó con una misa de bienvenida.

La celebración religiosa fue encabezada por el obispo Hilario González García, quien dirigió un mensaje a las familias que llegaron desde diferentes entidades para incorporarse a las labores de búsqueda durante esta semana.

Búsqueda en vida reúne a familias de 15 estados

La jornada fue preparada durante varios meses mediante reuniones entre los colectivos participantes y organizaciones que acompañan a las familias buscadoras en distintas regiones del país.

Sánchez Valencia explicó que uno de los principales enlaces para organizar las actividades fue Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos de la Región Centro de Coahuila.

La Diócesis de Saltillo participó en la organización de los servicios necesarios para recibir a las familias, además de establecer comunicación con las corporaciones de seguridad pública que intervienen en los recorridos.

Entre los participantes se encuentran familiares procedentes de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas y Durango, además de otras entidades.

Los colectivos concentran sus actividades iniciales en Monclova y Frontera, donde visitarán distintos sitios considerados relevantes para la búsqueda de personas desaparecidas que pudieran permanecer con vida.

Sánchez Valencia señaló que esta es la primera jornada nacional de búsqueda en vida con estas características que se desarrolla en la Región Centro de Coahuila.

A diferencia de una búsqueda forense en campo, estas acciones están dirigidas a instituciones y espacios públicos donde podría encontrarse una persona desaparecida.

Penny Ramírez, coordinadora de la organización Búsqueda Nacional en Vida, explicó que este grupo trabaja desde hace nueve años con familiares de personas desaparecidas de distintas partes de México.

La organización ha desarrollado jornadas en Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Durante 2026 participa en la segunda jornada de búsqueda en vida realizada en territorio coahuilense.

El año anterior, las familias realizaron recorridos en las regiones de Torreón y Saltillo. En esta ocasión comenzaron en la Región Centro y posteriormente continuarán hacia municipios de la Región Norte.

Búsqueda en vida contempla penales y centros de rehabilitación

La estrategia de búsqueda en vida contempla visitas a centros penitenciarios, centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos y lugares donde se concentra población en situación de calle.

También se consideran puntos relacionados con población migrante y otros espacios donde una persona desaparecida podría encontrarse sin que su identidad haya sido establecida.

Ramírez explicó que este tipo de búsqueda requiere una organización distinta a las labores forenses, debido a que el acceso a las instituciones depende de autorizaciones y coordinación con las autoridades responsables.

La coordinadora señaló que en otras entidades una de las principales dificultades ha sido ingresar a determinados establecimientos para realizar entrevistas, revisar información y entregar fichas con datos de personas desaparecidas.

En Coahuila, afirmó, las autoridades han mostrado disposición para facilitar el trabajo de las familias y establecer comunicación con los responsables de los diferentes centros que serán visitados.

Búsqueda Nacional en Vida inició actividades en 2017 y, de acuerdo con Ramírez, sus integrantes han logrado localizar con vida a nueve personas mediante las jornadas realizadas en diferentes entidades.

La organización no cuenta con un registro propio de localizaciones sin vida. Sin embargo, Ramírez explicó que algunas investigaciones surgidas durante visitas a centros penitenciarios han aportado posteriormente información para localizar personas fallecidas.

Las familias también realizarán actividades de difusión mediante fichas con fotografías y datos de sus desaparecidos, con el propósito de ampliar las posibilidades de obtener información sobre sus paraderos.

Como antecedente, en agosto el colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos realizó en Monclova una jornada de toma de muestras de ADN, dirigida a ampliar los perfiles genéticos disponibles para facilitar la identificación de restos humanos sin identificar.

Familias buscadoras enfrentan riesgos durante los recorridos

La actividad de las familias buscadoras también implica riesgos de seguridad. Ramírez señaló que, de 2006 a la fecha, se han registrado cerca de 38 personas buscadoras asesinadas en México.

Explicó que las familias enfrentan una situación compleja porque, además de buscar a sus seres queridos, deben desarrollar sus actividades en contextos donde pueden existir amenazas contra quienes participan directamente en los procesos de localización.

Pese a esas condiciones, señaló que las familias continúan participando porque mantienen como principal objetivo encontrar a sus seres queridos y obtener información que permita establecer su paradero.

Durante la jornada en la Región Centro, habitantes de Monclova, Frontera, Castaños y otros municipios han entregado apoyos para atender las necesidades de los visitantes.

La comunidad ha aportado agua, bebidas hidratantes, alimentos, artículos de higiene, sábanas, almohadas y productos de limpieza para las familias que permanecerán varios días en la región.

El padre Paulo Sánchez Valencia destacó que las aportaciones ciudadanas han permitido atender parte de las necesidades de los familiares que viajaron desde diferentes estados para participar en los recorridos.

La jornada también contempla reuniones con autoridades de seguridad y procuración de justicia para coordinar los accesos a los establecimientos y establecer las condiciones de seguridad para los participantes.

Las actividades de la Región Centro se desarrollarán durante esta semana. Después, los colectivos se trasladarán hacia la Región Norte para continuar con la segunda etapa de la jornada estatal.

La caravana contempla recorridos en municipios de ambas regiones. Después de Monclova y Frontera, las familias tienen previsto continuar hacia Acuña y Piedras Negras.

El cierre de las actividades en Monclova incluirá la instalación del Árbol de la Esperanza en la plaza principal, donde serán colocadas fotografías de personas desaparecidas.

El espacio busca mantener visibles los rostros y nombres de quienes permanecen desaparecidos, además de recordar a la población que sus familias continúan en la búsqueda.

Sánchez Valencia informó que el cierre contará con la participación del obispo emérito Raúl Vera López. Las familias mantendrán su llamado a continuar las acciones de localización y evitar que los casos sean olvidados.