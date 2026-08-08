Familias disfrutan las vacaciones en balnearios de Saltillo

El periodo vacacional de verano concluirá el próximo 31 de agosto, por lo que todavía quedan varias semanas para que las familias aprovechen

Cientos de familias y grupos de amigos aprovechan las vacaciones de verano para combatir las altas temperaturas y pasar tiempo juntos en los balnearios de Saltillo, donde las albercas se han convertido en uno de los principales atractivos durante estos días de descanso. Los visitantes buscan aprovechar las semanas que todavía quedan del periodo vacacional antes del regreso a clases.

Uno de los sitios que registra la llegada de familias es el parque acuático El Molino, donde los visitantes aprovechan las instalaciones para refrescarse, nadar y convivir durante varias horas. Además de las albercas, los espacios con asadores permiten a los grupos preparar sus propios alimentos y convertir la visita en una jornada completa de convivencia.

Balnearios de Saltillo, opción para convivir en familia

La profesora de Zumba Norma Patricia Martínez aprovechó el cierre de una de sus sesiones de ejercicio para acudir con parte de sus alumnas al parque acuático. Después de terminar sus actividades del viernes, el grupo decidió trasladarse al balneario para relajarse, nadar y disfrutar unas horas juntas.

Norma Patricia Martínez explicó que la salida permitió a las integrantes del grupo cambiar por unas horas la rutina de ejercicio por una actividad recreativa. Las asistentes aprovecharon las instalaciones del lugar para convivir y disfrutar de las albercas, en una jornada que combinó descanso, diversión y actividades al aire libre.

Myriam Velázquez señaló que acudir al centro recreativo fue una alternativa para pasar el día acompañada de familiares y amigos. Explicó que los grupos buscan aprovechar estos días para reunirse, disfrutar de las instalaciones y mantenerse frescos ante las temperaturas que se han registrado durante la temporada de verano.

Para Mayra Estrada, el objetivo durante estas semanas es aprovechar el tiempo disponible antes de que concluya el periodo vacacional. La visitante consideró que acudir a los balnearios permite a las familias organizar actividades sencillas para convivir, especialmente durante los días en que los estudiantes todavía permanecen fuera de las aulas.

Familias aprovechan las últimas semanas de vacaciones

El periodo vacacional de verano concluirá el próximo 31 de agosto, por lo que todavía quedan varias semanas para que las familias aprovechen las actividades recreativas disponibles en Saltillo. Durante este periodo, los balnearios representan una alternativa para quienes buscan refrescarse sin salir de la ciudad y compartir tiempo con sus seres queridos.

La presencia de familias y grupos de amigos en estos espacios se mantiene como parte de las actividades habituales de la temporada, principalmente durante los fines de semana. Albercas, áreas de descanso, asadores y espacios para convivir permiten que los visitantes permanezcan durante varias horas en los centros recreativos.

Con el regreso a clases previsto para finales de agosto, las familias buscan aprovechar los últimos días del periodo vacacional para realizar actividades juntos. Los balnearios de Saltillo continúan entre las opciones para quienes desean cerrar las vacaciones con jornadas de convivencia y descanso antes de retomar las actividades escolares.