Familias de Ramos Arizpe podrán adquirir tinaco y bomba

El alcalde Tomás Gutiérrez presenta un esquema de apoyo que facilita la compra de tinacos y bombas a bajo costo en Ramos Arizpe.

Familias de Ramos Arizpe podrán adquirir un tinaco de mil 200 litros y una bomba periférica de medio caballo de fuerza por 2 mil 500 pesos, mediante un programa municipal que ofrece estos equipos con un ahorro de hasta 40 por ciento respecto a precios comerciales.

El esquema denominado “Tinacos Para Todos” está dirigido a residentes del municipio y permite adquirir el paquete completo o los equipos de manera individual, dependiendo de las necesidades de cada hogar.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es facilitar la adquisición de equipamiento para las viviendas a un costo menor al disponible comercialmente.

“Buscamos apoyar de manera práctica la economía de las familias. Con este programa pueden adquirir equipo útil para su hogar a un precio mucho más accesible y generar un ahorro importante en su bolsillo”, indicó.

El paquete incluye un tinaco con capacidad para almacenar mil 200 litros de agua, además de una bomba periférica de medio caballo de fuerza, por un precio conjunto de 2 mil 500 pesos.

De acuerdo con la información municipal, la diferencia frente a los precios comerciales puede representar un ahorro de hasta 40 por ciento para las familias que adquieran ambos productos mediante el programa.

Los interesados pueden acudir a la Secretaría de Desarrollo Social de Ramos Arizpe para consultar la disponibilidad de los equipos y conocer el procedimiento para adquirirlos.

El programa permanece abierto para habitantes del municipio, sujeto a la existencia de los productos disponibles.