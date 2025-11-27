Familias de Parras exigen al Infonavit solución a escrituras

Unas 300 familias de Parras acudieron al Infonavit en Saltillo para exigir avances en la entrega de escrituras. Con apoyo de la UNTA

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un contingente cercano a 300 familias de diversas colonias irregulares de Parras de la Fuente se presentó este miércoles 26 de noviembre en las oficinas del Infonavit en Saltillo para demandar una respuesta clara sobre la falta de escrituras de sus hogares, una problemática que aseguran lleva años sin resolverse pese a promesas de avance.

Los habitantes fueron respaldados por José Luis López Cepeda, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila, quien insistió en que el Infonavit debe atenderlos de manera directa en su municipio y no obligarlos a recorrer largas distancias.

Señaló que la presencia de funcionarios en Parras facilitaría agilizar la regularización que estas familias han estado esperando.

A la comitiva se sumaron representantes vecinales y una regidora local, quienes pidieron a las autoridades estatales y federales intervenir para que las familias obtengan finalmente certeza jurídica sobre sus viviendas.

Los asistentes reiteraron que continuarán gestionando y movilizándose hasta recibir una solución efectiva por parte del instituto.