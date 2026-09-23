Familias de Agua Nueva reciben alimentos y servicios

Javier Díaz destacó que durante este año se contempla una inversión de 110 millones de pesos en programas sociales y productivos para los ejidos de Saltillo

Familias del ejido Agua Nueva recibieron apoyos alimentarios y diversos servicios durante una jornada encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

A través del programa “Alimentos de Corazón”, se entregaron productos de la canasta básica como parte de las acciones dirigidas a las comunidades rurales del municipio.

Destinan 110 millones de pesos a comunidades rurales

Javier Díaz destacó que durante este año se contempla una inversión de 110 millones de pesos en programas sociales y productivos para los ejidos de Saltillo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que “Alimentos de Corazón” beneficia a alrededor de 3 mil 500 familias, quienes reciben cuatro paquetes de productos básicos mediante entregas programadas a lo largo del año.

Acercan servicios médicos a habitantes de Agua Nueva

La jornada también incluyó el programa “Amor en Movimiento”, mediante el cual los habitantes tuvieron acceso a consultas médicas, revisiones de vista y audición, atención odontológica y entrega de lentes y aparatos auditivos, además de asesorías jurídicas, servicios de salud mental y cortes de cabello.

Las autoridades señalaron que el objetivo es acercar apoyos y servicios directamente a las comunidades rurales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.