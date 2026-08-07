Familias dan último adiós a víctimas de la colonia Amalia

Por otra parte, Anahí, expareja del presunto responsable y madre del menor de edad, continúa hospitalizada en terapia intensiva en una clínica de Saltillo

Familiares y amigos comenzaron a dar el último adiós a las víctimas del multihomicidio registrado en la colonia Amalia, en Saltillo. Mientras Emmanuel Montero fue trasladado a Guanajuato, donde será velado y posteriormente sepultado, Laura Jaqueline Mora de León y Ana Laura de León Morín reciben homenajes póstumos en la capital coahuilense, donde se llevan a cabo sus servicios funerarios.

Familias despiden a las víctimas del ataque

Las tres personas fallecieron durante el ataque presuntamente perpetrado por un ciudadano de origen extranjero, quien actualmente permanece recluido en el Centro Penitenciario de Saltillo mientras enfrenta el proceso legal por estos hechos.

El caso ha causado un profundo impacto entre la población debido a la gravedad del crimen y a las circunstancias en que ocurrió.

Sobreviviente permanece en terapia intensiva

Por otra parte, Anahí, expareja del presunto responsable y madre del menor de edad, continúa hospitalizada en terapia intensiva en una clínica de Saltillo, luego de sufrir una herida de bala en la cabeza.

El niño ya quedó bajo el resguardo de familiares, en tanto las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y las familias de las víctimas afrontan el duelo por la pérdida de sus seres queridos.