Familias aprovechan los últimos días de descanso

Así disfrutan familias los últimos días para practicar deportes y realizar actividades que van desde la natación hasta la pesca.

Las vacaciones de verano entraron en su recta final y familias de Saltillo aprovechan las últimas semanas del receso escolar para acudir a parques, museos y espacios recreativos, antes de retomar las actividades académicas.

La Ciudad Deportiva es uno de los puntos elegidos por padres de familia para pasar el día con sus hijos, reunirse con otras familias y permitir que los menores realicen actividades al aire libre, mientras comienza la preparación para el regreso a las aulas.

Zayra López acudió acompañada por un grupo de amigos y alrededor de 10 niños para aprovechar los últimos días libres.

En su caso, decidió que las vacaciones fueran también un periodo de descanso después de las rutinas escolares.

“Ya tienen sus mochilas listas, útiles listos, etiquetados, todo ya”, explicó. Durante el receso, agregó, limitaron el uso de tabletas y otros dispositivos electrónicos para privilegiar el juego y otras actividades.

El verano también ha permitido que niños y jóvenes aprendan o practiquen habilidades diferentes a las que realizan durante el ciclo escolar, entre ellas natación, actividades deportivas e incluso pesca.

Daniel Zavala, por ejemplo, encontró en sus vacaciones una oportunidad para acudir regularmente a pescar a la Ciudad Deportiva, actividad que, aseguró, también realizan padres acompañados por sus hijos y otros jóvenes.

“Todos los lunes desde que he estado saliendo de vacaciones vengo a pescar, a tirar el anzuelo”, relató.

Otros padres han optado por recorrer diferentes atractivos de Saltillo. Francisco Zamora señaló que durante el periodo vacacional ha aprovechado el tiempo disponible para convivir con su familia y visitar sitios como el Museo del Desierto y la propia Ciudad Deportiva.

El periodo de descanso, sin embargo, también representa un gasto adicional para las familias conforme se aproxima el regreso a clases, particularmente por la compra de útiles y demás preparativos escolares.

“La verdad sí, largo en cuestión de tiempo, pero corto en cuestión de pago, porque hay que pagar todo lo de la escuela”, comentó Zamora sobre las vacaciones.

Mientras algunas familias han permitido una desconexión prácticamente total de las actividades académicas, otras comenzaron a incorporar ejercicios para facilitar el regreso a las aulas.

Luis Armando, padre de familia, explicó que sus hijos practican entre semana lectoescritura y matemáticas, mientras los fines de semana permanecen destinados al descanso.

“Preferimos que entre semana también hagan práctica de lectoescritura y matemáticas, porque si no, se les olvida”, comentó.

Las condiciones del clima también han marcado la agenda familiar durante este verano, alternando las actividades al aire libre con opciones en espacios cerrados durante los días de lluvia.

Con todavía alrededor de dos semanas y media antes del regreso a clases, las familias mantienen las vacaciones entre paseos, deporte, convivencia y actividades recreativas, mientras de manera gradual comienzan a preparar mochilas, útiles y rutinas para volver a las aulas.