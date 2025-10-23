Familiares exigen justicia por la muerte de niño en escuela

El niño falleció luego de que una estructura metálica se viniera abajo y lo golpeara mientras se encontraba fuera del aula, en horario de clases.

Tras el trágico hecho que sacudió al Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, cuando un niño de seis años identificado como Anuel Esquivel Cruz perdió la vida tras desplomarse parte de la estructura del techo de su escuela primaria, su abuela materna, María de los Ángeles, acudió al lugar visiblemente consternada y exigió respuestas inmediatas:

“Esto no se debe de quedar así”, declaró. La familia ha cuestionado fuertemente a las autoridades educativas y escolares, señalando tres puntos clave: ¿por qué el niño estaba en el patio?, ¿por qué había trabajos de construcción durante clases? y ¿por qué el área no estaba acordonada si representaba un peligro?

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Secretaría de Educación ni de la dirección del plantel. Padres de familia y miembros de la comunidad también se han sumado a la exigencia de esclarecer los hechos y castigar a los responsables, mientras la escuela permanece bajo la sombra del luto y la indignación.

La escuela no tendría permisos por obra; investigan presunta negligencia.

La estructura fue construida bajo el auspicio del programa federal “La Escuela es Nuestra”, promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y le da a los padres de familia la facultad de determinar en qué se invierten los recursos que se les entregan por parte de la SEP federal.

Dicha estructura no contaba con autorización, validación, ni permisos del ICIFED de la Secretaría de Educación de Coahuila, que es la instancia responsable de la construcción de infraestructura en el estado.

El director del plantel habría advertido a los padres que no se podía avanzar con la obra bajo esas condiciones.