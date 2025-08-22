Familia solicita ayuda para pagar deuda hospitalaria en Saltillo

La joven Angie, que tuvo complicaciones en el parto, fue dada de alta del Hospital Universitario de Saltillo, informó su familia.

La señora Mónica y su familia informaron que la joven Angie, quien recientemente dio a luz, ya fue dada de alta del Hospital Universitario de Saltillo, donde permaneció internada tras presentar complicaciones durante el parto.

Aunque la menor ya se encuentra junto a su bebé, la familia señaló que aún mantienen un adeudo cercano a los 100 mil pesos con el nosocomio, motivo por el cual continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía.

De acuerdo con lo compartido, cualquier ayuda económica o en especie representa un respaldo importante para poder solventar los gastos generados durante la hospitalización.

La señora Mónica expresó que han atravesado días muy difíciles desde que Angie presentó complicaciones:

“Fueron momentos de mucha angustia, no sabíamos si mi hija iba a salir adelante; gracias a Dios ya está en casa con su bebé, pero la deuda que quedó es muy grande y nosotros no tenemos cómo pagarla”, comentó.

Asimismo, indicó que, debido a que son una familia de bajos recursos, el apoyo que han recibido hasta ahora ha sido fundamental. Cabe señalar que, gracias a la información presentada por el equipo de El Horizonte, el hospital universitario de Saltillo les dio la oportunidad de realizar un convenio de pago para dejarla salir, pagando la cantidad de $16 mil pesos mexicanos.

“La verdad, hemos recibido ayuda de algunas personas de buen corazón, y eso nos ha sostenido.

Sin embargo, todavía falta mucho por cubrir y pedimos a la gente que, si puede apoyarnos, aunque sea con un granito de arena, se lo vamos a agradecer con el alma”, señaló.

La familia permanece en el hospital general, desde donde continúan apelando a la solidaridad de la comunidad para poder enfrentar la deuda hospitalaria. Cabe señalar que el bebé continúa en observación en el hospital general, pues nació prematuro.

Cualquier persona que sea gustosa de ayudar puede llamar al número 566-374-61-67.