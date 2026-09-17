Familia resulta lesionada tras volcarse en Otilio González

Oziel Rodríguez fue detenido por daños y lesiones ocasionados, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para los peritajes

Tres integrantes de una familia resultaron involucrados en un accidente vial la tarde de este miércoles, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara volcada sobre el Arco Vial Otilio González, a la altura de Los Fresnos, en la colonia Zaragoza.

Oziel Rodríguez, de 26 años, conducía una camioneta Ford cuando, según explicó a las autoridades, un camión que circulaba a su derecha intentó cambiar de carril hacia la izquierda y le cerró el paso.

Ante la maniobra del vehículo pesado, el joven intentó esquivarlo desplazándose hacia la derecha, sin percatarse de que en ese momento otra camioneta comenzaba a avanzar. La velocidad a la que circulaba provocó que perdiera el control de la unidad.

La camioneta comenzó a dar vueltas hasta terminar volcada y posteriormente impactó contra el otro vehículo, que se encontraba en el lugar. La unidad afectada terminó sobre su toldo, mientras que el conductor, su esposa y su hija lograron salir del interior.

Personas que presenciaron el accidente y habitantes de la zona solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos, quienes realizaron las labores de atención y valoración de los tripulantes.

Los socorristas atendieron a Alejandra Maribel García, de 28 años, y a su hija Ericka Yolanda, de 5 años, quienes fueron trasladadas a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica.

Oziel Rodríguez quedó detenido por los daños y lesiones ocasionados, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para realizar los peritajes y determinar las responsabilidades correspondientes.