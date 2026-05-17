Familia regia sobrevive a brutal choque en la Monterrey-Saltillo

Una familia originaria de Monterrey salvó la vida tras sufrir un fuerte accidente automovilístico sobre el kilómetro 31 de la carretera libre Monterrey-Saltillo

Una familia originaria de Monterrey salvó la vida tras sufrir un fuerte accidente automovilístico sobre el kilómetro 31 de la carretera libre Monterrey-Saltillo, en los carriles con dirección hacia la capital coahuilense.

El percance movilizó a paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes brindaron atención médica a los tres ocupantes de un vehículo compacto que terminó severamente dañado tras el impacto.

Entre los lesionados se encuentra una menor de cinco años identificada como Andrea Mariel Fernández Salinas, así como Héctor Alfredo Fernández, de 45 años, y Andriana Berenice Salinas Sáenz, de 41 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba de Monterrey hacia Saltillo cuando ocurrió el accidente en este tramo carretero.

Los tres ocupantes fueron trasladados a un hospital privado de Saltillo para recibir atención especializada, luego de presentar diversas lesiones que requerían valoración médica inmediata, aunque ninguno fue reportado en estado crítico.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.