Familia pide ayuda tras desplome de techo en colonia Morelos

Aunque cuentan con algunos materiales de construcción, como cemento, varilla, armex y casetones, señaló que requieren la valoración de un arquitecto

Lo que parecía una tarde cotidiana de limpieza en el hogar estuvo a punto de convertirse en una tragedia para una familia de la colonia Morelos, luego de que una parte del techo de su vivienda colapsó apenas unos segundos después de que una niña de nueve años se levantó del lugar donde permanecía sentada.

El incidente dejó al descubierto el grave deterioro de la casa y motivó a su madre, Rocío Córdoba Merino, a solicitar apoyo urgente de las autoridades y de la sociedad para rehabilitar el inmueble.

La mujer relató que el accidente ocurrió el sábado, alrededor de las 2:00 de la tarde, mientras realizaba las labores domésticas junto con sus hijas.

En ese momento, Renata Isabela, de nueve años, permanecía sentada en la sala de la vivienda cuando una de sus hermanas mayores la llamó para pedirle ayuda. La menor respondió de inmediato, se colocó sus sandalias y caminó apenas dos o tres pasos antes de que el techo se desplomara sobre el sitio donde segundos antes había estado sentada.

Techo colapsa y la familia se salva por segundos

Para Rocío Córdoba Merino, el llamado de su hija mayor evitó una desgracia irreparable. Aseguró que todo ocurrió en cuestión de segundos y considera que, de no haber sido porque Renata se levantó justo en ese instante, las consecuencias habrían sido fatales.

En la vivienda habitan cinco personas: Rocío, su pareja y sus tres hijas, de 20, 16 y nueve años de edad. Todas se encontraban dentro del domicilio cuando ocurrió el desprendimiento de la estructura, aunque ninguna resultó lesionada.

La entrevistada explicó que el problema no se limita al área donde ocurrió el derrumbe. Señaló que toda la vivienda presenta un deterioro progresivo, ya que con el paso de los años el techo ha comenzado a desprender pequeños fragmentos en diferentes habitaciones, situación que ahora genera temor permanente entre los integrantes de la familia.

Rocío comentó que las recientes lluvias incrementan su preocupación, pues teme que la humedad debilite aún más la estructura y provoque nuevos desprendimientos mientras la familia permanece dentro de la casa.

Madre solicita apoyo para rehabilitar su vivienda

La mujer explicó que hasta ahora no ha podido realizar las reparaciones debido a la situación económica que enfrenta su familia.

Indicó que actualmente no cuenta con un empleo fijo y únicamente obtiene ingresos cuando es contratada de manera eventual como mesera.

Añadió que el único ingreso constante del hogar proviene del trabajo semanal de su pareja, recursos que apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas, por lo que les ha sido imposible reunir el dinero necesario para rehabilitar la vivienda.

Aunque cuentan con algunos materiales de construcción, como cemento, varilla, armex y casetones, señaló que requieren la valoración de un arquitecto o especialista que determine las condiciones estructurales del inmueble y establezca las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de la familia.

Rocío Córdoba Merino reconoció que hasta el momento no ha recibido apoyo de alguna autoridad y aprovechó para hacer un llamado al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, con la esperanza de que su caso sea atendido o canalizado con alguna instancia que pueda intervenir.

La madre de familia afirmó que el miedo se ha convertido en parte de su vida cotidiana, ya que cada noche duerme con la incertidumbre de que otra parte del techo pueda colapsar mientras ella y sus hijas descansan.