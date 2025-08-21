Familia pide ayuda para cubrir gastos médicos de joven internada

Mónica, madre de Pedro Maldonado, pide apoyo ciudadano para cubrir los gastos médicos del parto de Angie, quien sigue internada en el Hospital Universitario

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La señora Mónica, madre de Pedro Maldonado y pareja de la menor identificada como Angie, solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos médicos derivados del parto de la joven, quien permanece internada en el Hospital Universitario.

De acuerdo con lo señalado, desde el pasado viernes Angie presentó convulsiones y fue ingresada a terapia intensiva, lo que incrementó considerablemente los costos hospitalarios. La familia reporta una deuda superior a los 100 mil pesos, situación que impide que la paciente sea dada de alta.

“Nosotros no tenemos los medios para cubrir esa cantidad, somos de bajos recursos y apenas nos alcanza para lo básico.

Lo único que queremos es que ella pueda recuperarse en casa junto con su bebé”, expresó la señora Mónica.

La mujer indicó que radican en la colonia Puerta Oriente y que la situación los ha sobrepasado:

“Nunca pensamos pasar por algo así, todo se complicó y ahora necesitamos de la ayuda de la gente de buen corazón. Cualquier aportación, por mínima que sea, nos ayudará muchísimo”.

Los familiares señalaron que los gastos médicos siguen acumulándose cada día que la menor permanece internada.

“Es muy duro ver a una hija en esa situación y no poder hacer nada más que pedir apoyo”, agregó la señora Mónica.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través del número de cuenta 4765882055693780 de Banorte y al 4130980169638705 de Afirme, recursos que serán utilizados únicamente para cubrir los gastos hospitalarios y así permitir que la joven continúe su recuperación en casa.