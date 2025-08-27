Familia pide apoyo para traslado de joven atropellado

Familia de Christopher, un joven de 20 años que fue atropellado pide apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para lograr su traslado a la Clínica 2 del IMSS

Petra González, familiar de Christopher, un joven de 20 años que resultó atropellado el pasado fin de semana, solicitó apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para lograr su traslado a la Clínica Número 2 del IMSS.

De acuerdo con lo señalado por la familia, desde el sábado el joven permanece internado en la Clínica de Zona Número 1, sin embargo, requiere atención médica especializada.

Los familiares indicaron que han solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social el traslado, pero les informaron que no es posible debido a que la Clínica Número 2 no cuenta con espacio y se encuentra en proceso de remodelación.

Ante esta situación, la familia pidió a las autoridades del IMSS que atiendan el caso, al señalar que la vida del joven está en riesgo y que es necesario que reciba atención especializada lo más pronto posible.

“Nos dijeron que no se puede porque la clínica está en remodelación, pero mi sobrino necesita atención urgente, no podemos esperar”, expresó Petra González, quien ha encabezado las gestiones.

Otro familiar relató que Christopher ha permanecido bajo vigilancia médica, pero consideran que su estado de salud requiere un nivel de atención que actualmente no se le puede brindar.

“Él está consciente, pero muy delicado.

Los doctores hacen lo posible, pero necesitamos que lo trasladen para que tenga una mejor oportunidad de recuperación”, comentó.

Incluso, amigos cercanos al joven iniciaron una campaña en redes sociales para pedir el apoyo de la ciudadanía y hacer presión a las autoridades.

“Estamos compartiendo su caso porque no queremos que se quede en el olvido. Él es un joven trabajador, siempre ha apoyado a su familia, y ahora necesita de todos nosotros”, señaló uno de sus conocidos.

La familia reiteró su llamado a las autoridades correspondientes para que den una solución inmediata, al subrayar que cada día que pasa representa un riesgo para la salud de Christopher.