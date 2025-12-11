Familia mantiene la tradición de la elaboración de piñatas

El taller, que se ubica en las calles José María La Fragus y Ramon Corona, continúa produciendo miles de piñatas cada año para las familias del sector

Desde hace cuatro décadas, la familia Sánchez Valverde mantiene una de las tradiciones más arraigadas de la temporada decembrina en Saltillo: la elaboración artesanal de piñatas.

El taller, que se ubica en las calles José María La Fragus y Ramon Corona, en la zona centro de Saltillo, fue fundado por doña Juanita Valverde, y ahora es dirigido por su hijo Pedro Alejandro Sánchez Valverde, continúa produciendo miles de piezas cada año, convirtiéndose en un referente local para hogares, negocios y festejos de toda la ciudad.

Pedro Sánchez, conocido por sus clientes y amigos como “Pedro Piñatas”, explicó que el legado comenzó con su madre, quien durante años enseñó a hijos, sobrinos y nietos cada paso del oficio.

Tras su fallecimiento, la familia decidió preservar el taller y hoy todos trabajan juntos para sostener la tradición. “Mi mamá nos dejó esto y seguimos adelante. Somos hermanos, hijos, sobrinos y ya también nietos. Todos en familia, como ella nos enseñó”, señala.

¿Cuántas piñatas produce en promedio?

El taller produce entre 3 mil y 5 mil piñatas cada diciembre, con una capacidad diaria de hasta 150 piezas. Las estrellas de temporada alcanzan alturas de más de dos metros, mientras que otros diseños —como dinosaurios o figuras gigantes llegan a medir hasta seis metros— y se elaboran por pedido especial. A lo largo del año, la producción continúa con encargos personalizados.

Aunque el proceso se ha modernizado ligeramente, los materiales esenciales se mantienen: papel china, papel metálico y cartón.

“Antes hacíamos los conos con periódico engomado; ahora compramos el cartoncillo ya listo, pero el corazón del trabajo sigue siendo igual”, explicó Pedro.

¿Cuáles son los precios maneja en su negocio?

Los precios van desde 120 hasta 350 pesos para las piezas tradicionales, mientras que las piñatas monumentales pueden alcanzar los 2,500 pesos. Los días de mayor demanda siguen siendo el 24 y 31 de diciembre, cuando familias enteras acuden por la piñata de última hora.

Para Pedro, lo más valioso no es la venta, sino la respuesta de la gente.