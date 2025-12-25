Familia Jiménez Rodríguez envía mensaje a familias de Coahuila

El mandatario estatal destacó que estas fechas representan una oportunidad para fortalecer la unión familiar, la solidaridad y la esperanza,

En vísperas de la Noche Buena, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López y de sus hijos Manolo, Santiago, Catalina y Cordelia, envió un mensaje de felicitación a las familias coahuilenses, con motivo de la celebración de la Navidad.

El mandatario estatal destacó que estas fechas representan una oportunidad para fortalecer la unión familiar, la solidaridad y la esperanza, además de reflexionar sobre lo alcanzado a lo largo del año y renovar el compromiso colectivo por el bienestar del estado.

“En esta Navidad, mi familia y yo deseamos que en cada hogar de Coahuila haya paz, salud y momentos de convivencia. Son días para agradecer y para recordar que cuando trabajamos unidos, somos más fuertes”, expresó Jiménez Salinas.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que permitan mantener a Coahuila como uno de los mejores estados para vivir en el país, con prioridad en temas como seguridad, desarrollo económico y calidad de vida para las familias.

En este mismo contexto, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, compartió la víspera de Noche Buena con pacientes y familiares del Hospital General y del Hospital Materno Infantil de Saltillo, donde entregó cenas navideñas y convivió con quienes permanecen internados, llevando un mensaje de esperanza y cercanía en estas fechas significativas.