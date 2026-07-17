Familia exige que conductor responda por muerte de niño

El padre de Jesús Emiliano afirmó que confía en que las autoridades esclarezcan el caso y se haga justicia por la muerte de su hijo.

La muerte de Jesús Emiliano, de siete años de edad, mantiene consternadas a dos familias luego de que el menor perdiera la vida tras ser atropellado durante su primer día de vacaciones en Saltillo. Sus padres, originarios de Monterrey, solicitaron que el conductor de la camioneta involucrada enfrente las consecuencias legales y reconozca su responsabilidad por el fatal accidente.

Según la versión de sus familiares, el pequeño había salido de la casa de sus abuelos para comprar un artículo en una tienda cercana y, al regresar, intentó cruzar la calle entre vehículos estacionados. En ese momento fue embestido por una camioneta que, de acuerdo con el padre del menor, circulaba a una velocidad mayor a la permitida y demasiado próxima a los automóviles que se encontraban sobre la vialidad. Tras el percance, el conductor, identificado como Lucio, de 45 años, quedó a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones.

El padre de Jesús Emiliano afirmó que confía en que las autoridades esclarezcan el caso y se haga justicia por la muerte de su hijo. Una vez concluidos los procedimientos legales en el Servicio Médico Forense, el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares para ser trasladado a Monterrey, donde será velado y sepultado por sus seres queridos, quienes esperaban compartir con él unas vacaciones que terminaron en una dolorosa despedida.