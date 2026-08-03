Familia denuncia negligencia médica en IMSS de Saltillo

Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por la familia del paciente

La familia de Juan Fernando Zepeda Espinoza, de 25 años, denunció una presunta negligencia médica en la Clínica 1 del IMSS de Saltillo, al asegurar que una mala canalización y diversos retrasos en su atención provocaron complicaciones que hoy mantienen en riesgo una de sus manos.

La madre del paciente, Sabina Espinoza, relató que su hijo ingresó el pasado 25 de julio por un cuadro de pancreatitis y, tras diversos estudios, fue sometido a un procedimiento especializado conocido como CPRE para retirar una obstrucción en el conducto pancreático.

Familia señala una canalización incorrecta

Sin embargo, afirmó que después del procedimiento comenzaron los problemas, ya que el medicamento se habría infiltrado tras una canalización que, según sostiene, fue realizada de forma incorrecta.

Explicó que durante varios días reportó al personal médico que la mano de su hijo presentaba inflamación, cambios de color y un deterioro progresivo, pero asegura que inicialmente le indicaron que se trataba de una reacción normal al tratamiento.

De acuerdo con su versión, el estado de la extremidad continuó agravándose hasta que un médico les informó que existía la posibilidad de amputar la mano, situación que tomó por sorpresa a la familia.

Denuncian retrasos en estudios y traslado

Sabina Espinoza también denunció retrasos en la realización de estudios especializados, la falta de valoración oportuna por especialistas y la demora para gestionar el traslado de su hijo a la Clínica 34 del IMSS en Monterrey, donde finalmente fue aceptado para recibir atención por angiología y cirugía vascular.

La madre sostuvo que, de haberse actuado con mayor rapidez, las complicaciones podrían haberse evitado y aseguró que la familia buscará que se investigue la actuación del personal médico involucrado.

La situación generó la inconformidad de familiares y amigos del joven, quienes realizaron una manifestación sobre el bulevar Antonio Narro, frente a la Clínica 1 del IMSS, para exigir atención inmediata y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por la familia del paciente.