Familia de Pepito exige reabrir caso de homicidio en Monclova

Familiares solicitarán reunión con autoridades para investigar la actuación ministerial tras la recaptura de un acusado por otro crimen.

La familia de José “N”, conocido como "Pepito", asesinado en Monclova en mayo de 2021, buscará que las autoridades reabran el caso para esclarecer su muerte. Luis Arturo García Hernández, tío de la víctima y representante de sus familiares durante el proceso, responsabilizó de presuntas irregularidades al Ministerio Público y al juez Óscar Cadena, quienes intervinieron en el procedimiento que terminó con la absolución de Raúl Armando “N” por homicidio.

García Hernández aseguró que la liberación del acusado estuvo relacionada con actos de corrupción y una deficiente investigación ministerial. Explicó que al revisar el expediente detectó diversas anomalías, entre ellas declaraciones que considera falsas y cambios en los domicilios registrados en los testimonios de una criminóloga.

Afirmó que las inconsistencias perjudicaron la integración del caso y evitaron que se acreditara judicialmente la responsabilidad del acusado en el asesinato. Raúl Armando “N” solamente fue sentenciado por ocultamiento de cadáver, delito por el que posteriormente obtuvo una modificación de medida que le permitió salir de prisión.

Actualmente, el procesado está nuevamente detenido, ahora por el asesinato de otro hombre, en la colonia Praderas del Norte en el vecino municipio de Frontera.

Cuestionan sentencia por asesinato de José “N”

El representante de la familia señaló que el padre del acusado había proporcionado información relevante al inicio de las investigaciones, pero durante el juicio decidió abstenerse de declarar. Consideró que esta decisión debilitó las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado y contribuyó a que el tribunal dictara una sentencia absolutoria por el delito de homicidio.

El entrevistado cuestionó que las autoridades no consiguieran establecer quién asesinó a su sobrino, pese a que el crimen ocurrió dentro de una vivienda a la que solamente tenían acceso tres personas: el padre, la madre y Raúl Armando “N”.

Asimismo, sostuvo que el acusado había reconocido en distintas ocasiones su participación en el asesinato, incluso durante una audiencia judicial. Sin embargo, esos señalamientos no derivaron en una condena por homicidio y únicamente permaneció la sentencia por ocultamiento del cuerpo.

García Hernández relató que una empleada del Ministerio Público, quien conocía el expediente, le advirtió sobre las deficiencias de la investigación. Según su testimonio, la trabajadora le manifestó que había revisado el caso y consideraba que estaba mal integrado, además de advertirle sobre la influencia del dinero en algunos procedimientos.

Exigen investigar a quienes intervinieron en el proceso

Tras la nueva detención de Raúl Armando “N” por el asesinato de Ignacio “N”, conocido como «Nachito», en Frontera, la familia de Pepito solicitará una reunión con el delegado regional de la Fiscalía. Su objetivo es exigir que se retome la investigación del homicidio de 2021 y se revisen las actuaciones de quienes participaron en el proceso judicial.

También solicitarán que se investigue al juez Oscar Cadena y al abogado Abdel Garza Lozano, a quien García Hernández atribuyó una intervención relevante en la integración y desarrollo del expediente. La familia pretende que se determinen posibles responsabilidades y que se revisen las presuntas anomalías que denunciaron durante el juicio.

El tío de la víctima sostuvo que la salida de prisión del acusado tuvo consecuencias que ahora relacionan con el nuevo asesinato. Por ello, considera necesario investigar a los funcionarios y particulares que intervinieron en el procedimiento anterior, aunque sus acusaciones todavía deberán ser acreditadas ante las instancias correspondientes.

García Hernández también pidió investigar el historial de Raúl Armando “N”, ante versiones de que habría residido en Estados Unidos y posiblemente tendría otros antecedentes delictivos. Reconoció que desconoce si existen registros que confirmen esa información, por lo que solicitó a las autoridades verificarla.

Finalmente, envió sus condolencias a los familiares de Ignacio “N” y manifestó su disposición para apoyarlos en la exigencia de justicia. Señaló que buscarán que los dos homicidios sean esclarecidos y que el nuevo proceso no termine con una resolución similar a la del asesinato de su sobrino.

"Nosotros queremos justicia", expresó García Hernández, al reiterar que su familia insistirá en reabrir el expediente de José “N” para que se determine judicialmente quién lo privó de la vida.