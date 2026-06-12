Falta de apertura derivó en desplome del PAN: Alfredo Paredes

A pesar del revés en las urnas, Paredes afirmó que en Coahuila aún existen miles de personas que se identifican con los principios y valores del PAN

Para el diputado local Alfredo Paredes, los resultados obtenidos por el Partido Acción Nacional (PAN) en la reciente jornada electoral son consecuencia de un proceso de desgaste que se ha venido gestando desde hace tiempo al interior del instituto político.

El legislador consideró que el partido perdió cercanía con sectores importantes de la población, particularmente con jóvenes y mujeres que buscaban espacios de participación y que no encontraron apertura dentro de la organización política.

“Se dejó de escuchar a muchos ciudadanos que querían involucrarse y aportar. Esa falta de apertura terminó reflejándose en los resultados electorales”, señaló.

A pesar del revés en las urnas, Paredes afirmó que en Coahuila aún existen miles de personas que se identifican con los principios y valores del PAN, por lo que consideró que el partido cuenta con bases suficientes para iniciar un proceso de reconstrucción.

Indicó que uno de los principales retos será fortalecer la vida interna del instituto político y abrir verdaderamente las puertas a la ciudadanía para recuperar la confianza de los electores.

Respecto a las alianzas políticas, el diputado defendió la necesidad de mantener acuerdos entre las fuerzas que buscan el bienestar de Coahuila, al considerar que una coalición habría contribuido a obtener mejores resultados en la pasada elección.

Finalmente, sobre posibles movimientos o reacomodos dentro del Congreso del Estado tras el proceso electoral, señaló que hasta el momento no existe ninguna determinación oficial y que cualquier decisión será dada a conocer oportunamente por las instancias correspondientes.