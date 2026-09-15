Falta de agua obliga a suspender clases en primaria de Saltillo

Al final, son los estudiantes, padres de familia y maestros quienes terminan pagando las consecuencias con la pérdida de clases apenas iniciado el ciclo escolar

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La falta de agua potable provocó la suspensión de clases en la escuela primaria Estela Barragán, ubicada en la colonia Saltillo 2000, donde alumnos tuvieron que regresar a sus hogares ante la imposibilidad de utilizar los sanitarios en condiciones adecuadas.

De acuerdo con personal docente, el plantel permanece sin suministro desde el pasado jueves, por lo que la situación se agravó hasta convertirse en un problema que podría afectar la salud y bienestar de los estudiantes.

Padres retiran a sus hijos ante falta de servicios básicos

Durante una visita realizada por el equipo de Info 7 Coahuila, se pudo confirmar con padres de familia que contar con agua en las instituciones educativas es indispensable, particularmente cuando apenas ha comenzado el ciclo escolar.

Los padres señalaron que no existe otra alternativa que llevarse a sus hijos cuando las escuelas carecen de servicios básicos, pues resulta impensable mantener durante cinco horas o más a los menores sin la posibilidad de utilizar los baños de manera higiénica y segura.

Fallas en el suministro afectan a la comunidad escolar

La situación también pone nuevamente bajo la lupa las fallas en el suministro de agua y el impacto que tienen directamente en la comunidad escolar.

Mientras las acusaciones y señalamientos terminan recayendo sobre el Municipio de Saltillo o Aguas de Saltillo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido señalada por mantenerse al margen ante los problemas relacionados con el servicio eléctrico que pueden repercutir en el suministro de agua. Al final, son los estudiantes, padres de familia y maestros quienes terminan pagando las consecuencias con la pérdida de clases apenas iniciado el ciclo escolar.