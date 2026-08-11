Fallece una joven tras desvanecerse al salir de negocio de uñas

Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines Coloniales, en el municipio de Saltillo, lo que provocó{o la movilización de autoridades

Una mujer de 19 años perdió la vida luego de desvanecerse cuando se retiraba de un establecimiento de uñas ubicado en la colonia Jardines Coloniales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Relieves y Avenida de los Campanares, donde se reportó a una persona inconsciente sobre el pavimento.

De acuerdo con Ana Lucía Delgado, propietaria del negocio ubicado en Relieves número 120, la joven había acudido alrededor del mediodía para solicitar un servicio. Al terminar, salió del establecimiento y momentos después se desvaneció sobre la calle.

La joven fue identificada como Yulissa Lizeth Oropeza González. Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar se indicó que pudo haber sufrido un infarto al miocardio, aunque la causa de muerte deberá ser determinada por las autoridades.

Familiares acudieron al sitio para realizar la identificación y se definirá el procedimiento para el traslado del cuerpo.

Con información de Ulises Martínez