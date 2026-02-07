Fallece persona presuntamente por suicidio dentro de su domicilio

Al percatarse de la movilización y del área acordonada, la menor rompió en llanto, escena que conmovió a vecinos y a las autoridades presentes

Un lamentable hecho se registró este día en la segunda sección del fraccionamiento Palmares, donde un hombre de alrededor de 50 años de edad fue localizado sin vida al interior del sector, en lo que de manera preliminar se presume fue un suicidio, presuntamente relacionado con un cuadro de depresión.

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar acudieron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron el acordonamiento del área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e integración de la carpeta de investigación.

Durante el desarrollo del operativo, se vivieron momentos de profundo dolor cuando arribó al sitio la hija del hoy occiso, quien regresaba de la secundaria. Al percatarse de la movilización y del área acordonada, la menor rompió en llanto, escena que conmovió a vecinos y a las autoridades presentes.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.