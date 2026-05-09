Fallece minero tras accidente en mina de Progreso

Elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al sitio para acordonar el área y comenzar con las diligencias correspondientes

Un minero de 52 años perdió la vida tras registrarse un accidente laboral en una mina de carbón en el ejido La Mota, en el municipio de Progreso, luego de que presuntamente se perdiera el control de maquinaria pesada durante las labores de operación, informaron autoridades de la Delegación Carbonífera.

En esta ocasión no fue una explosión de gases, un “caído” o derrumbe de túneles ni una precipitación del carro de transporte de los trabajadores. El minero habría muerto aplastado por la máquina.

Una fuente de la dependencia informó que se inició una investigación en torno a los hechos.

Identifican a trabajador fallecido

El fallecido fue identificado como Daniel N., quien murió en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas durante el incidente. El reporte fue recibido a través del sistema estatal de emergencias 911 y movilizó de manera inmediata a corporaciones de seguridad y cuerpos de salud de la Región Carbonífera.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, los primeros indicios apuntan a que el accidente ocurrió derivado de una falla o pérdida de control en el manejo de maquinaria pesada utilizada dentro de las actividades laborales de la mina.

Elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al sitio para acordonar el área y comenzar con las diligencias correspondientes. Las primeras líneas de investigación fueron fortalecidas mediante entrevistas con testigos presentes al momento del accidente, quienes habrían confirmado las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La Delegación Carbonífera informó que el caso quedó bajo investigación para determinar con precisión las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo al momento del percance y establecer si existieron fallas mecánicas, errores operativos o incumplimientos en medidas de seguridad industrial.

Protocolos e investigación

Como parte de los procedimientos legales establecidos para este tipo de casos, las autoridades ordenaron la práctica de la necropsia de ley con el objetivo de confirmar oficialmente la causa de muerte y complementar las investigaciones ministeriales correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias en el área del accidente. Las autoridades señalaron que se seguirán protocolos de exhaustividad para esclarecer completamente lo ocurrido dentro de la operación minera.

Riesgos constantes en la Región Carbonífera

La actividad minera en la Región Carbonífera de Coahuila históricamente ha representado uno de los sectores laborales con mayores riesgos industriales debido al manejo constante de maquinaria pesada, explosivos, equipos de extracción y condiciones operativas complejas.

En los últimos años, autoridades laborales y organismos de protección civil han reforzado inspecciones en minas y desarrollos carboneros para verificar el cumplimiento de normas de seguridad, especialmente tras diversos accidentes registrados en la región.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si la operación minera donde ocurrió el accidente continuará trabajando normalmente o si permanecerá bajo revisión mientras concluyen las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

La Fiscalía y autoridades laborales continuarán con las indagatorias para deslindar responsabilidades y confirmar las causas exactas que derivaron en la muerte del trabajador en el municipio de Progreso.