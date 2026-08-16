Fallece en hospital tras accidente en carretera libre a Zacatecas

El fatal percance se registró el pasado 29 de julio luego de que el auto en el que viajaba la víctima chocó de frente contra un tráiler.

Una mujer que resultó lesionada en un accidente ocurrido el pasado 29 de julio sobre la carretera libre a Zacatecas murió la mañana de este jueves mientras recibía atención médica.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:40 de la noche, en el kilómetro 300, cerca del ejido Guadalupe Victoria, donde un Nissan Tsuru chocó de frente contra un tráiler de la empresa Transinergia.

El conductor del automóvil murió en el lugar, mientras que varios de sus acompañantes resultaron lesionados y fueron trasladados a distintos hospitales. Entre ellos se encontraba Juana Ramírez Tovar, de 48 años.

Ramírez Tovar ingresó al Hospital General la tarde del 31 de julio, procedente de otro hospital, y permaneció bajo atención médica hasta que falleció alrededor de las 5 de la mañana de este jueves.

El operador del tráiler no fue localizado en el lugar y, de acuerdo con los primeros informes, habría abandonado la unidad.

Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Con información de Ulises Martínez