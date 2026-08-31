Fallece bebé; investigan posible omisión de cuidados

La menor ingresó el sábado por la mañana al mencionado hospital con dificultad para respirar, pero su salud se deterioró al grado de que la menor perdió la vida

Una bebé de apenas un año de edad falleció este sábado en el Hospital Rural No. 33 de Ramos Arizpe, conocido como Hospital Ixtlero, donde las autoridades investigan una posible omisión de cuidados de parte de sus padres.

La menor ingresó el sábado por la mañana al mencionado hospital con dificultad para respirar, pero su salud se deterioró al grado de que la menor perdió la vida.

Dan aviso a la Pronnif por posible omisión de cuidados

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el personal médico siguió el protocolo para este tipo de situaciones, y se dio parte a la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia (Pronnif), ya que se habrían detectado señales de omisión de cuidados por parte de la familia de la bebé.

Fiscalía investiga las causas del fallecimiento

Por ello acudieron al lugar elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes efectuaron las indagatorias correspondientes para poder establecer las causas del fallecimiento de la menor.

La investigación se encuentra en proceso, y una vez que concluya, las autoridades podrán establecer con exactitud si es que existe alguna responsabilidad en la muerte de la bebé.