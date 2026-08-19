Fallece bebé de un mes tras accidente vial en Saltillo

Las autoridades investigan el percance donde la fuerza del golpe provocó que el recién nacido saliera proyectado dentro del vehículo.

Un bebé de apenas un mes y algunos días de nacido perdió la vida la madrugada de este lunes, luego de haber resultado gravemente lesionado en un accidente vehicular ocurrido la noche del domingo en Saltillo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el menor, identificado como Dylan, fue ingresado en estado crítico a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue atendido de emergencia en el área de pediatría. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el pequeño falleció alrededor de las tres de la mañana.

El accidente se registró en el cruce de las calles Coss y Candela, donde se produjo un choque vehicular. En el momento del impacto, el bebé viajaba en brazos de su madre; sin embargo, debido a la fuerza del golpe, el menor se le zafó y terminó impactándose contra el parabrisas del vehículo, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Tras el percance, el menor fue trasladado de inmediato a la clínica del IMSS, donde los médicos intentaron estabilizarlo, sin que fuera posible su recuperación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.