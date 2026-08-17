Fallece adolescente tras ser apuñalado en riña en Saltillo

La víctima fue trasladada en un vehículo particular a la Cruz Roja y posteriormente al Hospital Materno Infantil, donde falleció.

Un adolescente de apenas 14 años perdió la vida la madrugada de este domingo, luego de haber sido lesionado en repetidas ocasiones con un arma blanca en una riña registrada en las calles de la colonia Guerrero.

Conforme a las primeras investigaciones que se han desprendido de este hecho, cerca de la 1:00 de la madrugada se reportó una riña en la Calle 13, entre la Calle 44 y el bulevar 46, en la cual participaban varias personas, entre ellas menores de edad.

En la trifulca, el menor identificado como Pablo de Jesús, de 14 años, fue lesionado con un arma blanca en el tórax por la parte frontal y espalda.

Al percatarse de las lesiones que presentaba, el menor fue trasladado por sus propios medios en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica por el médico de guardia y el personal de enfermería.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones se determinó por parte del personal médico; solicitó una ambulancia para que se trasladara al menor a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, pues requería atención médica especializada.

Pablo de Jesús ingresó al hospital alrededor de las 3:22 horas; desafortunadamente, momentos después, se confirmó por los médicos su fallecimiento, notificándose a las autoridades correspondientes.

Agentes del Grupo de Homicidios Violentos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron la mañana de este domingo al lugar donde ocurrió la riña para iniciar las investigaciones.

En coordinación con los elementos de Servicios Periciales, recaban testimonios, indicios y evidencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y ubicar al o los probables responsables de la muerte de Pablo de Jesús.