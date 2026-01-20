Falla mecánica podría haber provocado caída de avioneta

Por: Irene Zapata 19 Enero 2026, 17:22

De acuerdo con esas investigaciones, una falla en el timón de la avioneta habría provocado la pérdida de control del piloto, dueño de la aeronave

La avioneta que se cayó el domingo pasado en el techo de una empresa de un parque industrial de Ramos Arizpe pudo haberse desplomado debido a una posible falla mecánica, afirmó el delegado de la región sureste de la FGE, Julio César Loera Ruiz. Investigación de la Fiscalía tras la caída de la avioneta “Por medio de la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales, lo que arroja es que las personas resultaron con lesiones de consideración, sin embargo están con vida… termina esto en daños materiales, y la causa-origen hasta lo que sabemos, es una posible falla mecánica”. Falla en el timón habría provocado el accidente Dijo que de acuerdo con esas investigaciones, una falla en el timón de la avioneta habría provocado la pérdida de control del piloto, quien aparece como dueño de la aeronave y es un conocido empresario de la localidad, que en ese momento viajaba con su esposa. Sin denuncia por el accidente Aclaró que no hay denuncia por la parte afectada debido a que se trató de un accidente, aunque están en su derecho de hacerlo por los daños causados al techo y al interior de la empresa.