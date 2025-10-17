Falla mecánica le cuesta la vida a hombre en Saltillo

La víctima, de 52 años, viajaba acompañado de una mujer, quien presenció el momento en que su compañero de viaje fue embestido mientras veía el desperfecto

Una falla mecánica provocó una tragedia la noche del martes sobre el bulevar Antonio Cárdenas, donde un hombre perdió la vida tras bajar de su vehículo y ser atropellado por otro automóvil.

La víctima, Tomas de 52 años, viajaba acompañado de una mujer, quien presenció el momento en que su compañero de viaje fue embestido mientras intentaba revisar el desperfecto.

Según los primeros reportes, el automóvil en el que viajaban quedó varado en uno de los carriles, lo que obligó al conductor a descender para inspeccionar el motor.

Fue en ese momento cuando otro vehículo, que circulaba a alta velocidad, no logró frenar a tiempo y lo arrolló, causándole la muerte casi al instante. Testigos alertaron a las autoridades, quienes acordonaron la zona mientras los peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes.

El conductor responsable fue detenido en el lugar y será investigado para determinar su grado de responsabilidad. En tanto, la acompañante del fallecido fue atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa.

El lamentable hecho generó fuerte movilización policiaca y causó congestión vial durante varias horas en la zona sur de la ciudad.