Facultad de Medicina destaca resultados académicos

De acuerdo con el director, en el último registro disponible, 143 egresados consiguieron aprobar el examen nacional para acceder a una residencia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con un mensaje de gratitud hacia la institución que lo formó como médico, Jesús Ángel Padilla Gámez presentó este miércoles su tercer informe de actividades correspondiente a su segundo periodo como director de la Facultad de Medicina, durante un acto realizado en el audiovisual de la propia institución, donde destacó los avances alcanzados en materia académica, infraestructura y formación de nuevos profesionales de la salud.

Destaca resultados académicos y acceso a residencias médicas

Padilla Gámez señaló que uno de los principales objetivos de su gestión ha sido ofrecer a los estudiantes una plataforma de formación superior a la que recibieron generaciones anteriores.

En este sentido, destacó los resultados obtenidos en el Examen Final de Evaluación de Licenciatura (EFEL), donde durante los últimos cinco años los promedios se han mantenido por encima del 90 por ciento y este año alcanzaron el 93 por ciento, cifra que, aseguró, se encuentra por encima de la media nacional.

También resaltó el incremento constante en el número de egresados que logran ingresar a una residencia médica.

De acuerdo con el director, en el último registro disponible, 143 egresados consiguieron aprobar el examen nacional para acceder a una residencia, una cifra que calificó como histórica para la Facultad de Medicina y que, dijo, refleja el trabajo académico realizado por docentes, estudiantes y las distintas administraciones que han contribuido al crecimiento de la institución.

Recuerda apoyo durante la pandemia y plantea retos de infraestructura

Como parte de los resultados que consideró más significativos, recordó la participación de la Facultad durante la pandemia de COVID-19, cuando la institución consiguió un ultracongelador que permitió apoyar la llegada y conservación de vacunas en Coahuila.

Además, estudiantes y personal participaron en el subcomité COVID y en la primera campaña de vacunación, exponiéndose incluso a riesgos durante la atención a la población.

De cara al futuro, Padilla Gámez señaló que uno de los principales retos será mantener el nivel académico alcanzado y continuar con el crecimiento de la infraestructura para responder a las necesidades de las nuevas generaciones de médicos.