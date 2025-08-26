Facultad de Comunicación de Saltillo celebra 45 años

Entre música, aplausos y la entrega de reconocimientos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Saltillo celebró su 45 aniversario de fundación

Entre música, aplausos y la entrega de reconocimientos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Saltillo celebró su 45 aniversario de fundación, destacando más de cuatro décadas de formación académica y atención a estudiantes.

Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo de quienes han contribuido al crecimiento de la institución y al impulso de generaciones de comunicólogos.

Miguel, director de la facultad, expresó su satisfacción por este aniversario y señaló que el compromiso de la comunidad universitaria es continuar con el desarrollo académico y profesional de los futuros egresados.

“Nos sentimos orgullosos de estos 45 años, pero sabemos que vamos por más”, indicó el director.

En el evento también se escucharon las voces de estudiantes, quienes compartieron lo que significa para ellos formar parte de esta casa de estudios.

Víctor Santiago, alumno de cuarto semestre, destacó que la facultad le ha permitido crecer tanto en lo personal como en lo académico.

“Estudiar aquí me ha abierto oportunidades y me ha motivado a prepararme más. Los maestros y el ambiente nos impulsan a dar lo mejor de nosotros”, mencionó.

Por su parte, Azucena, estudiante de octavo semestre, resaltó que la institución le ha brindado herramientas para enfrentar su futuro profesional.

“Me siento muy orgullosa de ser parte de esta generación que celebra el aniversario.

Aquí aprendí no solo de comunicación, sino también de trabajo en equipo y compromiso”, señaló.

Con la presencia de egresados, docentes y alumnos actuales, la ceremonia concluyó reafirmando el objetivo de la facultad: continuar formando comunicadores comprometidos con la sociedad y con la profesión.