Facultad de Ciencias de la Comunicación abre inscripciones

Los interesados pueden acercarse a las instalaciones para solicitar información sobre requisitos, procesos de registro y fechas de inicio de clases

La Facultad de Ciencias de la Comunicación informó que mantiene abiertas sus inscripciones para quienes deseen integrarse y cursar la carrera en esta institución.

De acuerdo con la dirección de la facultad, los interesados pueden acercarse a las instalaciones para solicitar información sobre requisitos, procesos de registro y fechas de inicio de clases.

Como parte de la papelería solicitada, se pide a los aspirantes presentar acta de nacimiento, CURP, certificado de bachillerato o constancia de estudios, fotografías tamaño infantil, comprobante de domicilio y una identificación oficial, además de llenar la solicitud de ingreso.

La institución reiteró que su objetivo es continuar formando profesionales en el área de la comunicación, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral y académico.

Durante el proceso, algunos estudiantes compartieron su experiencia como parte de esta casa de estudios.

Víctor Santiago, alumno de primer semestre, comentó que su decisión de inscribirse se basó en la proyección

que ofrece la facultad.

“Siempre me llamó la atención el periodismo y aquí encontré la oportunidad de prepararme. El proceso de inscripción fue muy claro y rápido, solo tuve que entregar mis documentos y en pocos días ya estaba registrado”, dijo.

Azucena, estudiante de octavo semestre, recomendó a los aspirantes aprovechar esta convocatoria.

“Entrar aquí fue una de las mejores decisiones. La carrera te da bases sólidas, pero también experiencias prácticas que te preparan para lo que viene afuera. A los que están pensando en inscribirse, les diría que no lo duden”, expresó.

La facultad hizo un llamado a los interesados para acudir en tiempo y forma a completar su registro y formar parte de la próxima generación de comunicólogos.