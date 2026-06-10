Extraerán balastro en Las Coloradas para obra del Tren del Norte

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, confirmó que se autorizó la extracción de materiales y que podrían ser utilizados en la construcción del tren

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó que se han autorizado trámites para la extracción de balastro y otros materiales pétreos en el ejido Las Coloradas, los cuales podrían ser utilizados en la construcción del tren de pasajeros en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

El edil explicó que particulares han solicitado permisos para aprovechar bancos de material ubicados en esa zona rural del municipio y que las autorizaciones se otorgan únicamente cuando se cumplen los requisitos y procedimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

Gutiérrez Merino señaló que la posible utilización de material proveniente de Las Coloradas representa una oportunidad económica para las comunidades rurales cercanas, ya que la actividad extractiva requiere mano de obra, transporte y servicios complementarios.

Indicó que el impacto económico no se limitaría al ejido donde se localizan los bancos de material, sino que también alcanzaría a comercios y prestadores de servicios instalados a lo largo de las rutas que utilizarían los transportistas vinculados al proyecto ferroviario.

El alcalde destacó que la construcción del tren de pasajeros podría convertirse en un detonante de actividad económica para distintas comunidades del campo ramosarizpense, donde las oportunidades de empleo suelen ser más limitadas.

Añadió que, de concretarse el aprovechamiento de estos bancos de material, el proyecto ferroviario no solo contribuiría al desarrollo de infraestructura nacional, sino también a generar ingresos y movimiento económico en la zona rural de Ramos Arizpe.