Extrabajadores alertan por robos y menor vigilancia en AHMSA

No obstante, sostuvo que la disminución de la plantilla sigue siendo motivo de preocupación, debido a la extensión de las instalaciones

Los robos y actos de vandalismo continúan dentro de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), donde la reducción de personal de vigilancia y los movimientos nocturnos mantienen la preocupación entre los trabajadores que permanecen atentos a las condiciones de la siderúrgica.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, vocero de los ex trabajadores que mantienen presencia en la Puerta 3 de la empresa, señaló que la plantilla de guardias ha disminuido considerablemente. Indicó que tienen conocimiento de que varios elementos fueron dados de baja y que no cuentan con información precisa sobre cuántos permanecen actualmente en servicio.

El representante obrero manifestó que resulta preocupante que continúe el desmantelamiento de las instalaciones, particularmente porque existen áreas industriales que serán necesarias para una eventual reactivación de la acerera. Consideró que quienes participan en el proyecto para recuperar AHMSA deben ocuparse de impedir que continúe la sustracción de equipos y materiales.

Reportan movimientos durante la noche dentro de la siderúrgica

Valenzuela de la Torre explicó que los trabajadores realizan recorridos por el exterior de las instalaciones, principalmente en los accesos, pero no tienen autorización para ingresar a las áreas industriales. La vigilancia interna corresponde al personal de seguridad de AHMSA, por lo que no han podido constatar directamente las condiciones de los departamentos señalados.

Sin embargo, afirmó que reciben información de otras fuentes, principalmente de vecinos que viven cerca de la planta. Estos habitantes les han referido que durante la madrugada escuchan ruidos y movimientos dentro de las instalaciones, lo que hace suponer que continúan las actividades durante la tarde y noche.

Entre las áreas que identificó como más afectadas mencionó el departamento de Normalizado y otra zona que denominó Specker. Señaló que los reportes sobre esos sectores forman parte de la información que han recibido sobre el desmantelamiento progresivo de la infraestructura industrial.

El vocero aclaró que los guardias no les proporcionan información sobre estos acontecimientos. Por ello, los señalamientos sobre los movimientos nocturnos y las áreas afectadas proceden de fuentes externas y de referencias de habitantes cercanos a la siderúrgica.

Disminuyen elementos y aumentan rotaciones en los accesos

Sobre la vigilancia, recordó que antes del cambio de Francisco Correa tenían conocimiento de que siete guardias habían sido dados de baja. Aunque posteriormente supieron que hubo reemplazos, desconocen cuántos elementos fueron contratados y cuál es la plantilla que actualmente protege las instalaciones.

También observó que existe una rotación constante de los guardias entre las diferentes puertas de acceso. Explicó que los elementos ya no permanecen fijos en determinados puntos estratégicos, sino que son cambiados de ubicación, situación que consideró favorable para evitar posibles complicidades con personas ajenas a la empresa.

No obstante, sostuvo que la disminución de la plantilla sigue siendo motivo de preocupación, debido a la extensión de las instalaciones y a los antecedentes de sustracción de componentes industriales.

La Fiscalía General del Estado confirmó en septiembre pasado que mantenía tres denuncias por robos en AHMSA, entre ellas la desaparición de siete interruptores eléctricos industriales, conocidos como breakers. En ese momento, las investigaciones continuaban sin personas detenidas ni responsables identificados.

Valenzuela de la Torre insistió en que el problema requiere atención de quienes tienen responsabilidad sobre la administración y vigilancia de la empresa, pues el deterioro y la extracción de componentes pueden afectar las posibilidades de recuperar las operaciones de la siderúrgica.

Antecedentes documentales

En abril de 2026, trabajadores encabezados por Juan Ervey Valenzuela denunciaron públicamente el saqueo de componentes eléctricos y presentaron fotografías y videos de los daños. El 30 de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó tres denuncias por robos en AHMSA, incluida la desaparición de siete breakers industriales.