Extorsión es el delito más investigado por Policía Cibernética

La extorsión supera a otros delitos como fraude digital y el hackeo de cuentas, y explicó que gran parte de estos casos se originan a partir de ataques masivos

El delito de extorsión representa alrededor del 30 por ciento de las denuncias que atiende la Policía Cibernética en Coahuila, convirtiéndose en la conducta ilícita digital más frecuente en la entidad, de acuerdo con datos proporcionados por la corporación estatal.

La directora de la Policía Cibernética de Coahuila, Anay Pérez García, informó que la extorsión supera a otros delitos como el fraude digital y el hackeo de cuentas, y explicó que gran parte de estos casos se originan a partir de ataques masivos, principalmente llamadas telefónicas y mensajes, en los que los delincuentes buscan obtener beneficios económicos aprovechando información personal previamente filtrada.

La funcionaria detalló que México se encuentra entre los países con mayor incidencia de phishing, modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por instituciones, empresas o personas de confianza para engañar a las víctimas.

Señaló que la filtración constante de bases de datos, sumada a la facilidad para contactar a cualquier persona vía telefónica o redes sociales, ha incrementado la vulnerabilidad de ciudadanos y empresas.

Indicó que los ataques no suelen ser dirigidos a una persona en específico, sino que se realizan de manera masiva, con el objetivo de identificar a quienes puedan caer en el engaño y, a partir de ello, concretar la extorsión o el fraude.

En segundo lugar, dijo, se ubica el fraude digital, particularmente aquel que se comete a través de publicaciones falsas en plataformas de compraventa, donde los delincuentes simulan estar en Coahuila cuando en realidad operan desde otras entidades o incluso desde el extranjero. Posteriormente, se encuentran los hackeos de cuentas, cuya incidencia también va en aumento.

Pérez García reconoció que actualmente no existe una cifra precisa sobre cuántas empresas en la región cuentan con protocolos formales de ciberseguridad, ya que se trata de un tema relativamente nuevo y que requiere atención especializada dentro de cada organización.

Subrayó que, si bien la Policía Cibernética brinda orientación y apoyo, la prevención debe comenzar tanto en el ámbito empresarial como en el ciudadano, mediante el cuidado de la información personal, el uso responsable de redes sociales y la desconfianza ante llamadas o mensajes que soliciten datos sensibles.

Entre las principales recomendaciones, la funcionaria destacó evitar proporcionar información personal por teléfono, verificar la procedencia de mensajes o enlaces, y limitar la exposición de datos privados en redes sociales, ya que este contenido puede ser utilizado por delincuentes para cometer extorsiones o fraudes.

La directora reiteró que la extorsión digital se mantiene como el principal riesgo cibernético en el estado y llamó a reforzar las medidas de prevención para reducir la incidencia de este delito.