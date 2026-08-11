Extienden bacheo a colonias y zona industrial de Ramos Arizpe

Una de las intervenciones se realiza en el sector industrial de MABE, donde diariamente circulan vehículos particulares y unidades de carga

Calles de al menos diez sectores habitacionales y puntos de la zona industrial de Ramos Arizpe han sido intervenidos durante julio y los primeros días de agosto ante el deterioro de la carpeta asfáltica y la presencia de baches en vialidades con diferente intensidad de circulación.

Los trabajos se han concentrado en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos y Valle de los Pinos, además de diferentes vialidades de la zona industrial.

Atienden vialidades de la zona industrial

Una de las intervenciones se realiza en el sector industrial de MABE, donde diariamente circulan vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga, lo que genera un desgaste constante de la superficie de rodamiento.

De acuerdo con la Dirección de Bacheo y Vialidad, las afectaciones encontradas van desde baches aislados hasta superficies deterioradas que requieren reparaciones de mayor extensión.

Las cuadrillas retiran el material dañado para posteriormente colocar y compactar mezcla asfáltica, con trabajos tanto en calles interiores de las colonias como en cruces y vialidades de mayor circulación.

Labores de bacheo continuarán durante agosto

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las intervenciones se realizan tanto en sectores habitacionales como en corredores utilizados diariamente por trabajadores, estudiantes y transporte de carga.

“Una calle en mejores condiciones hace diferencia todos los días para quien va a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela o simplemente regresa a casa”, indicó.

Las labores de bacheo continuarán durante agosto con recorridos para detectar nuevos puntos deteriorados y atender reportes ciudadanos sobre las condiciones de las calles de Ramos Arizpe.