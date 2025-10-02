Exsecretario deberá aclarar si cuenta con guardaespaldas

Afirmaron que se debe revisar si los escoltas son asignados por la Fiscalía del Estado o el exfuncionario los paga de su propio bolsillo

Ante los señalamientos de que el exsecretario del ayuntamiento de Torreón, goza de la protección de 7 guardespaldas, se informó por parte Felipe González Miranda esto es un tema que debe explicar directamente Pepe Gamem.

Así mismo, consideró que el exfuncionario se mantiene en su derecho de mantener oficinas o su despacho, consideró que ya critica sin argumento.

“El tema de los escoltas, es cuestión que se debe revisar y si él los esta pagando, o están asignados por parte de Fiscalia. Tampoco nosotros somos área competente para revisarlo” exclamó.

Si bien dijo desconocer el tema de los escoltas, consideró que el funcionario podría traer escoltas, debido a los cargos públicos que ha ejercido en materia de seguridad.

Así mismo, pidió al diputado Antonio Attolini a que "mejor se ponga trabajar" y deje las "grillas de un lado".