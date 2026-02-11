VIE 14 FEB
Coahuila

Expulsan a estudiantes de la UTC por presunta venta de drogas

Por: Christyan Estrada

10 Febrero 2026, 20:34

El rector recordó que la institución se rige por el marco legal federal, estatal y municipal, por lo que cualquier conducta relacionada con drogas es atendida

Tres estudiantes fueron dados de baja definitiva de la Universidad Tecnológica de Coahuila tras ser detectados en casos de consumo y presunta venta de drogas al interior de la institución, informó el rector Sergio Guadarrama.

De acuerdo con la autoridad universitaria, dos de los casos corresponden a consumo, mientras que uno más fue considerado presunta venta, debido a que la cantidad de droga localizada rebasaba el límite permitido para uso personal, lo que motivó la expulsión inmediata de los estudiantes involucrados.

El rector precisó que los hechos ocurrieron en distintos momentos durante los últimos dos años: el primer caso fue detectado hace aproximadamente un año y medio, el segundo hace ocho meses, y el más reciente hace cinco o seis meses, este último relacionado con una posible actividad de comercialización.

Guadarrama subrayó que la universidad mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que violen la ley o pongan en riesgo a la comunidad estudiantil, por lo que, una vez confirmados los casos, se procedió a la expulsión sin excepciones.

Sobre los mecanismos de detección, explicó que la universidad cuenta con una red interna de comunicación y colaboración, integrada por personal y estudiantes, que permite recibir reportes oportunos cuando se detectan situaciones irregulares.

“El propio entorno universitario nos da alertas. Hay comunicación, confianza y eso permite actuar de inmediato cuando alguien infringe la ley”, señaló.

El rector recordó que la institución se rige por el marco legal federal, estatal y municipal, por lo que cualquier conducta relacionada con drogas es atendida con base en la normatividad vigente, priorizando la seguridad y el ambiente académico.

Finalmente, reiteró que la universidad continuará reforzando las acciones preventivas y de vigilancia interna, con el objetivo de mantener un espacio seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo. 

