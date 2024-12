 Expresan preocupación por conflicto entre empresas en Coahuila

El presidente del Grupo Amistad, Jesús María Ramón Aguirre, expresó su preocupación y descontento con el comportamiento de algunas empresas coreanas en México, tras el reciente conflicto legal entre HL Mando Corporation México y BOLIM SLT, proveedoras del cluster automotriz de Coahuila y Nuevo León.

Según el empresario, el trato de los coreanos hacia los mexicanos refleja una actitud despectiva, algo que, afirmó, “no es el tipo de inversionista que queremos en México”.

Dichas declaraciones surgen a razón del comportamiento que mostraron los directivos coreanos de HL Mando al cerrar con candados los accesos de su planta en Coahuila, bloqueando la entrada de contratistas, proveedores, e incluso personal de emergencias, con la intención de evitar la notificación de una orden judicial que les prohíbe seguir utilizando maquinaria que pertenece a BOLIM SLT, y por lo cual mil trabajadores fueron retenidos en el interior de la planta, donde se bloquearon las salidas de emergencia.

Ramón Aguirre comentó que se enteró de la situación tras hablar con Alejandro Verduzco, dueño del parque Industrial Server donde se ubica la planta, quien le informó que los coreanos le debían una gran cantidad de dinero por concepto de rentas.

“Estos coreanos vienen con la intención de hacer negocio, pero piensan que todavía andamos en burro, como si nos pudieran engañar con espejitos. Pero México ya no es así, y las empresas deben entender que se enfrentan a un país distinto, que ya no tolera este tipo de trato”, expresó, luego de que los directivos coreanos de HL Mando Corporation México mostraron un acto de rebeldía a la justicia mexicana.

El empresario también destacó que, a pesar de la creciente inversión extranjera en Coahuila, algunas empresas de origen coreano, no están demostrando ser buenos socios.

“Aquí ya estamos en una situación privilegiada, no podemos estar dando facilidades a cualquiera. Si no respetan a las personas, no deberían recibir tantos apoyos para invertir. Nosotros vendimos un terreno a los coreanos, pero no les construimos nada, y sé de gente que ha batallado mucho para que les paguen lo que les deben. Tienen una cultura diferente, una que no es compatible con la nuestra. En Coahuila, no queremos inversionistas que traten mal a la gente”, señaló.

Aguirre también relató una mala experiencia que tuvo en Acuña, Coahuila, con otra empresa coreana, señalando que incluso llegaron a sacar a la gente de sus casas para obligarlos a trabajar.

“Son raros, son curiosos. Tienen una cultura violenta que no los queremos aquí”, concluyó.

Indicó que este tipo de situaciones resalta la importancia de que el Gobierno del Estado actúe con más rigor en la selección de inversionistas de dicho país, asegurándose de que cumplan con las normativas laborales y respeten los derechos de los trabajadores locales, sin permitir que se generen conflictos o afecten la reputación de la región y cumplan con las formas legales de hacer negocio.

