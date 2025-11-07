Exponen tesoros ocultos de la Catedral de Santiago Apóstol

'Una mirada a través del tiempo' exhibirá más de 70 piezas históricas que salieron del acervo de la Catedral de Santiago Apóstol.

Más de 70 piezas históricas salieron del acervo de la Catedral de Santiago Apóstol para exhibirse en la muestra “Una mirada a través del tiempo”, que se presenta en la Casa Purcell como parte del cierre del Festival Santo Cristo 2025, informó el párroco Juan Manuel Ledezma.

El sacerdote explicó que esta exposición ofrece una visión inédita del patrimonio religioso y artístico de la Catedral, al trasladar sus obras a un espacio cultural abierto a todo público.

“Queremos que la gente vea otra faceta de la Catedral, en un foro que no sea religioso sino plural, donde puedan admirar su historia y su arte”, señaló.

La muestra se compone de cinco salas temáticas con pinturas, textiles, esculturas y objetos litúrgicos, algunos con más de 250 años de antigüedad. Entre las piezas destacadas hay ornamentos sacerdotales del siglo XVIII, documentos en facsímil —como el acta de dedicación del templo en 1800 y el registro de nacimiento del poeta Manuel Acuña—, así como una campana de tres siglos de antigüedad.

“Cada sala tiene su propia historia. En la de textiles se muestran ornamentos que ya cumplieron su función litúrgica, pero conservan su valor histórico. En otra, una matraca de madera del antiguo campanario y un anillo del Concilio Vaticano II, símbolos de los cambios en la Iglesia moderna”, explicó Ledezma.

El párroco detalló que el recorrido concluye con una selección de esculturas antiguas, entre ellas una imagen dañada de San Juan Evangelista del siglo XIX, que será restaurada tras la exposición.

“Son piezas que han estado ante los fieles por más de dos siglos. Algunas, como las esculturas de Santiago Apóstol o la Virgen, reflejan la devoción que ha acompañado la historia de Saltillo desde el siglo XVIII.”

La exposición, organizada con apoyo del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y el INAH, permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre, fecha en que concluirán oficialmente las actividades del Festival Santo Cristo “Tú eres nuestra esperanza”.