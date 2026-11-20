En gira por Austin, Javier Díaz expuso 2 mil 100 millones en seguridad, acreditación CALEA y 150 mil vecinos en chats ante Lisa Davis.

Con el propósito de fortalecer los vínculos de colaboración entre ambas ciudades, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una gira de trabajo por Austin, Texas, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Kirk Watson y representantes del Cabildo de esa ciudad.

Durante la reunión abordaron temas de interés común y acordaron mantener los intercambios de colaboración, además de extender la invitación para que autoridades texanas participen en los festejos por el 450 aniversario de Saltillo, que se celebrará en 2027.

Seguridad pública, inversión y vinculación policial

Como parte de su agenda, el edil también se reunió con Lisa Davis, jefa del Departamento de Policía de Austin, quien compartió estrategias y modelos de trabajo en materia de seguridad pública.

En el encuentro se expusieron las acciones que se desarrollan en Saltillo, entre ellas una inversión de 2 mil 100 millones de pesos en equipamiento, tecnología y capacitación policial, así como la reciente acreditación internacional CALEA y la participación de 150 mil ciudadanos en los grupos de WhatsApp de los Comités de Seguridad.

58 años de hermandad entre Saltillo y Austin

Javier Díaz destacó que la hermandad entre Saltillo y Austin suma 58 años y que durante su administración se ha buscado ampliar la cooperación en seguridad, desarrollo económico, deporte y cultura.

Señaló que estos acercamientos permiten compartir experiencias y fortalecer los lazos entre ambas capitales, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la finalidad de impulsar proyectos que generen beneficios para sus habitantes.