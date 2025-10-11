Expone fiscal en Piedras Negras modelo de seguridad estatal

El fiscal Federico Fernández explicó que en el modelo de seguridad la participación de la sociedad, empresarios, comerciantes y demás sectores, es fundamental

Ante socios de la Canaco de Piedras Negras y estudiantes de la Universidad Politécnica de esa ciudad, el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, expuso el modelo de seguridad en el que la sociedad civil juega un papel importante a través de las redes de vigilancia.

Fernández Montañez explicó ante 150 socios de la Canaco y más de 200 estudiantes, que en el modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas la participación de la sociedad civil, empresarios, comerciantes y demás sectores, son fundamentales para que se tenga el estado en paz.

En el marco de esta plática, se hizo el compromiso de que los socios de la Canaco de Piedras Negras se integren a los grupos ciudadanos de seguridad.

Benito Martínez González, presidente de la Cámara, agradeció la presencia de las diversas autoridades, lo cual es una muestra del compromiso de trabajar en conjunto y en favor de las y los coahuilenses.

Los asistentes tuvieron intercambios de ideas, donde pudieron resolver inquietudes en materia de seguridad, destacando en voz propia la propia reacción de las autoridades.

Hugo Eduardo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública, así como Héctor Flores, subsecretario de Operación Policial, participaron en el evento con comerciantes.

Rigoberto Raúl Rodríguez, delegado Regional de la Zona Norte I de la Fiscalía General del Estado; así como Jordan Espino, comandante Regional de la Policía Estatal estuvieron presentes.

Por invitación de alumnos de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, el fiscal Fernández Montañez, habló con ellos de las inquietudes de los jóvenes universitarios y les dio afirmó que los ciudadanos en coordinación con la autoridad fortalecen las instituciones de Coahuila.

El fiscal General resaltó que gracias al trabajo coordinado la entidad se encuentra como la segunda más segura del país bajo datos del INEGI y como el segundo estado con menor índice de homicidios dolosos en todo el territorio mexicano.

Esta dinámica de pláticas las mantendrá en el resto del Estado por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

A la red ciudadana de seguridad se sumaron 200 alumnos, con el compromiso de ir incorporando más.

Por su parte, Raúl Vela Edhard, director de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, agradeció la visita del fiscal, así como la confianza que ha generado no solo con los jóvenes, sino con las cámaras empresariales, gobiernos municipales y sociedad civil.