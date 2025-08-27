Expondrán obras del 5º concurso 'Yo por la Inclusión'

Miranda González, una de las oradoras que habló a nombre de los ganadores, dijo que es importante que los artistas fomenten inclusión y celebren la diversidad

Un centenar de trabajos que participaron en la quinta edición del concurso ‘Yo por la Inclusión’, organizado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) de Coahuila, integran la exposición que fue inaugurada este lunes en el Museo del Normalismo de Saltillo.

Seis de estos trabajos fueron premiados en dos categorías, y el resto recibió mención honorífica entre las 500 obras recibidas de 18 municipios de Coahuila, y representan las expresiones de igual número de niñas, niños y jóvenes que atendieron la convocatoria para expresar, a través de un dibujo, su concepto de la inclusión.

Enrique Martínez y Morales, titular de la SIDS, destacó la participación de los concursantes, y reconoció la calidad de los trabajos, pero sobre todo la expresión como integrantes de una sociedad cada vez más consciente y más involucrada con temas como la inclusión.

“Más allá del trazo, del color, de la iconografía, de la forma que es hermosa, el fondo es bien importante, el mensaje que se quiso decir. Cada niña, cada niño, cada adolescente, nos muestra su forma de ver la falta de inclusión, o la segregación, o la discriminación que pueden padecer ciertos grupos sociales”.

Miranda González, una de las oradoras que habló a nombre de los ganadores, dijo que es importante que los artistas fomenten la inclusión y celebren la diversidad. “Como artistas, es indispensable utilizar nuestras habilidades para demostrar que todos tenemos un lugar en el mundo, y así convertir el arte en un vehículo de cambio social”.

Dijo que su trabajo habla precisamente de ese todo que es la sociedad. “Quise representar que todos somos parte de la diversidad, y del camino hacia la inclusión, por eso dibujé unos niños interviniendo un mural; un mural es un espacio público, lo que significa que todos podemos ser parte de este cambio”.

En la ceremonia de inauguración también estuvo presente la Secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, quien destacó que el arte debe ser una expresión no solo de lo estético, sino de las ideas que mueven al mundo y que lo convierten en un mejor lugar.

Martínez y Morales dijeron que esta exposición estará abierta al público durante agosto y septiembre, de martes a domingo en horario de 10:00 a 18:00 horas, y que posteriormente se volverá una exposición itinerante que viajará por las cinco regiones de todo el estado.