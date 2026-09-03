Expo Coahuila alcanza 91% de avance y abrirá en octubre

La primera etapa quedará concluida en octubre y, a partir de entonces, el recinto comenzará a operar con la Expo Rodeo Saltillo

La construcción de la Expo Coahuila registra un avance de 91 por ciento y será entregada en su primera etapa durante octubre, luego de una inversión superior a 270 millones de pesos.

El complejo será utilizado por primera vez para la Expo Rodeo Saltillo 2026 y está diseñado para albergar conciertos, convenciones, espectáculos y eventos de gran formato en la capital del estado.

Supervisan construcción de la Expo Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó un recorrido de supervisión acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González.

Durante la visita se revisaron los avances de las distintas áreas que integrarán el recinto, entre ellas Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto.

Buscan atraer eventos nacionales e internacionales

Jiménez Salinas señaló que el objetivo es ampliar la capacidad de Saltillo para recibir eventos de alcance nacional e internacional y generar una mayor actividad turística y económica en la Región Sureste.

La primera etapa quedará concluida en octubre y, a partir de entonces, el recinto comenzará a operar con la Expo Rodeo Saltillo como uno de sus primeros eventos de gran escala.

Ampliarán oferta de espectáculos en Coahuila

El proyecto forma parte de la infraestructura que el Gobierno del Estado desarrolla para incrementar la oferta de espacios destinados a espectáculos, convenciones y actividades turísticas en Coahuila.