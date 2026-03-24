Explosión por fuga de gas deja lesionado en colonia San Antonio

Una explosión por acumulación de gas L.P. al interior de una vivienda dejó a un hombre con quemaduras en diversas partes del cuerpo

Una explosión por acumulación de gas L.P. al interior de una vivienda dejó a un hombre con quemaduras en diversas partes del cuerpo, en hechos registrados en la colonia San Antonio, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Heroico Colegio Militar #550-A, donde Juan Carlos Villegas Ramírez, de 47 años de edad, resultó lesionado y fue trasladado en código amarillo a la Clínica 88 del IMSS.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, el hombre presentaba quemaduras en rostro, cabeza y brazo izquierdo.

En el lugar también se encontraban sus dos hijos, Kevin Yovani Villegas Muñoz, de 18 años, y Juan Carlos Villegas Muñoz, de 23, quienes sufrieron crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario.

Según los primeros reportes, la explosión se registró cuando el afectado se disponía a preparar alimentos, momento en el que se acumuló el gas dentro de la cocina.

Autoridades señalaron que el cilindro de gas, de 12 kilogramos, se encontraba al interior del inmueble, además de que la manguera presentaba deterioro, lo que pudo haber originado una fuga.

Tras el incidente, Protección Civil reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en el manejo de gas doméstico, subrayando que los tanques deben instalarse siempre en el exterior y en áreas ventiladas para evitar acumulaciones peligrosas.