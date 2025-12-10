Explosión en vivienda por fuga de gas daña 33 casas en Torreón

A pesar de los cuantiosos daños materiales, únicamente se registraron dos mujeres lesionadas, quienes fueron atendidas en el sitio

Este lunes, una explosión provocada por una acumulación de gas causó daños en 35 viviendas en la colonia Villas de San Agustín, en el municipio de Torreón, Coahuila.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas, en una casa ubicada en la esquina de las calles Jaime Torres Bode y Javier Sabines, en la ya mencionada colonia, donde se generó una diga de gas.

Esta explosión tomó tanta fuerza que, además de dañar las más de 30 viviendas, causó que en la que se originó la explosión, terminara totalmente derrumbada. Sorprendentemente, solo dos mujeres terminaron lesionadas.

Las heridas fueron identificadas como Daniela del Consuelo, de 31 años y propietaria del inmueble colapsado, así como Juana Jacobo de Villa. Ambas recibieron atención médica en el sitio.

Hasta el lugar acudió personal de Protección Civil, que certificó los daños en las casas, las cuales presentaron cristales rotos y fisuras, mientras que dos más fueron catalogadas con riesgo estructural severo.

El incendio y la fuga fueron controlados por el Cuerpo de Bomberos momentos después de su llegada.